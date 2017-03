Jane Fonda: Vibratoren-Studium für "Grace and Frankie"

Dienstag, 21. März 2017, 8:18 Uhr

Jane Fonda probiert sich durch verschiedene Vibratoren für die neue Staffel von ‚Grace and Frankie‘. Die 79-jährige Schauspielerin denkt noch lange nicht an den Ruhestand und will auch heute noch immer auf dem neuesten Stand sein.

Für die neue Staffel ihrer Comedyserie, in der sie an der Seite von Lily Tomlin spielt, ist ein Drehbuch vorgesehen, nachdem die Blondine eine Sex-Toy-Verkäuferin spielt, die die Spielzeuge an reifere Erwachsene vermarktet. Um nichts falsch zu machen verglich sie sogar die verschieden Teile. In der ‚Ellen DeGeneres Show‘ gab die Darstellerin zu: „Wir haben die verschiedensten Vibratoren ausprobiert. Wer rastet, der rostet, nicht wahr?“ Doch auch zu Hause habe die Amerikanerin ein Sex-Toy liegen: „Ich habe eins, das um meinen Hals herum liegt und wie ein schönes silbernes Schmuckstück aussieht. Es hängt davon ab, mit wem du unterwegs bist und wie das Badezimmer aussieht.“

Im Oktober vergangenen Jahres begannen die Dreharbeiten zum Netflix-Film ‚Our Souls At Night‘, für den die Schauspielerin mit ihrem Langzeit-Kollegen Robert Redford nach Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera stehen durfte. Doch obwohl die Blondine bereits in den Sechzigern mit dem 80-Jährigen gedreht hat, falle ihr besonders die Konzentration immer schwer, sobald sie ihn sehe: „Das einzige Problem, das ich habe, wenn ich mit Bob drehe, ist, dass ich mich in seinen Augen verliere und meinen Text vergesse.“ Doch trotzdem habe ihr die Zusammenarbeit eines klar gemacht: „Ich merke, dass ich erwachsen geworden bin. Denn in den vorherigen drei Filmen war ich noch in ihn verliebt. Jedes Mal habe ich mich wieder in ihn verliebt.“