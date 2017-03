Kate Hudson datet jetzt diesen Musiker?

Dienstag, 21. März 2017, 14:05 Uhr

Ist Kate Hudson in einer Beziehung mit Danny Fujikawa? Die 37-jährige Schauspielerin, die in der Vergangenheit mit Rockstar Chris Robinson verheiratet war, wurde dabei gesichtet, wie sie den Musiker küsste, als die beiden gemeinsam am Sonntag (19. März) in Los Angeles unterwegs waren.

Foto: Charlie Steffens/WENN.com

Ein Insider verriet dem ‚People‘-Magazin: „Kate hatte ihre Arme um ihn gelegt und sie küssten sich. Es sah so aus, als seien sie mehr als Freunde.“ Das Duo ging gemeinsam Mittag essen, bevor die zwei es sich in Kates Haus bequem machten. Die Gerüchte um die Beziehung werden laut, nachdem das Paar bereits vor einiger Zeit im Restaurant ‚Giorgio Baldi‘ in Santa Monica gesehen wurde. Ein Gast sagte damals: „Sie waren mit einem anderen Paar da. Es sah wie ein Doppel-Date aus. Kate küsste ihn andauernd am Tisch.“

Mit ihrem Ex-Mann Chris zieht Kate den 13-jährigen Ryder groß. Außerdem war sie mit Muse-Star Matt Bellamy verlobt, mit dem sie den fünfjährigen Bingham hat. Erst letzten Monat beteuerte die Hollywoodschauspielerin, dass sie „old school“ sei, wenn es ums Daten geht. Dating-Apps seien also eher nicht ihr Ding.

Sie erklärte: „Das Verrückte ist, dass da eine Menge Promis auf diesen Dating-Apps sind. Das ist schon irgendwie, also vielleicht…nein. Ich kann mit das nicht vorstellen.“