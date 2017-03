Katie Holmes: Tochter Suri als Mini-Version ihrer Mama!

Dienstag, 21. März 2017, 18:13 Uhr

Schauspielerin Katie Holmes (38) postete am Sonntag (19. März) auf Instagram ein Bild ihrer Tochter Suri (10) mit zwei Cousins. Dabei ist die Ähnlichkeit zu ihrer Mama (auch was Bilder aus deren Kindheit) anbetrifft, tatsächlich gravierend.

Das Mädchen, dessen Papa Hollywoodstar Tom Cruise (54) ist, kann also mehr als treffend als Mini-Me ihrer berühmten Mutter bezeichnet werden. Das Foto, auf dem Suri auf den Schultern eines Cousins sitzend über das ganze Gesicht strahlt, kommentierte die stolze Mama mit: „Ich liebe diese Schätzchen, die mich mit all ihren Errungenschaften und wundervollen Herzen inspirieren und ich liebe sie dafür, so viel Licht in all unsere Leben zu bringen!“ Das enge Band zwischen Mutter und Tochter zeigt sich aber nicht nur im Aussehen der beiden. In einem kürzlichen Interview mit ‚Town & Country’, erklärte die Schauspielerin dazu: „Mein Kind ist die wichtigste Person für mich und ihre Erziehung ist momentan vorrangig vor meiner Arbeit. Es ist sehr wichtig, dass ich präsent bin und dass sie eine stabile, unschuldige Kindheit hat.“

Die Kleine durfte bei Mamas Dreharbeiten zur Serie ‚The Kennedys – After Camelot’ übrigens regelmäßig zum Set mit und hatte da sogar schon ihren eigenen Regiestuhl. Es scheint also so, als ob die Tochter ihrer mittlerweile auch Regie führenden Mutter irgendwann in ihre Fußstapfen nachfolgen könnte – eine weitere Parallele mehr…(CS)

