Khloe Kardashian: Familien-Abend mit ihrem neuen Lover

Dienstag, 21. März 2017, 10:13 Uhr

Khloe Kardashians Freund Tristan Thompson hat ein Wochenende mit ihrer Familie verbracht. Am Montag (20. März) tauchten Fotos von der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin an der Seite ihrer Mutter Kris Jenner und Schwester Kourtney Kardashian auf, die sie am Rande des Spielfeldes eines Basketballspiels zeigten.

Genauer genommen war es ein Duell zwischen den ‚Los Angeles Lakers‘ und den ‚Cleveland Cavaliers‘, bei denen ihr Freund Tristan spielt. Ein Beobachter der Stars erzählte ‚E! News‘: „Khloe und Tristan kamen gegen zehn Uhr Hand in Hand an. Sie kamen mit einer Reihe von Freunden und Kris und Kourtney. Sie saßen beim Essen nebeneinander und verhielten sich sehr süß. Er zeigte ihr sehr viel liebe und war ein wahrer Gentleman und sorgte dafür, dass es ihr gut ging.“ Erst vor wenigen Tagen hatte die blonde Schönheit ihrem Freund zum 26. Geburtstag eine Überraschungsparty organisiert und auf Instagram von ihrem Liebsten geschwärmt: „Ich wünsche dir den schönsten Geburtstag, mein Liebling. Auf unseren ersten gemeinsamen, und darauf, dass noch viele folgen werden. Gott segne dich weiterhin jeden Tag! Ich hoffe, wir schauen uns auch später noch immer so an.“

Bereits Anfang des Jahres erzählte die Fitness-Liebhaberin von ihrer aktuellen Situation: „Momentan geht es mir so gut wie seit Jahren nicht. Ich habe meine Fröhlichkeit zurück. Ich denke, wenn du verliebt bist, wirst du gleich fröhlicher und gesünder. Ich bin sehr glücklich, dass meine Beziehung so normal ist und nicht so sehr im Rampenlicht steht.“