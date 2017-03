Mel B und Stephen Belafonte trennen sich nach zehn Jahren

Dienstag, 21. März 2017, 11:43 Uhr

Neues vom Ex-Spice-Girl Mel B. Nach fast zehn Jahren Ehe trennt sich die britische Musikerin Melanie Brown von ihrem zweiten Gatten, Stephen Belafonte.

Das ehemalige Spice-Girl habe nach fast zehnjähriger Ehe den Scheidungsantrag wegen „unüberbrückbare Differenzen“ eingereicht und darin das geteilte Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Madison gefordert, berichtete das US-Magazin „People“ am Montag unter Berufung auf das Dokument. Das Paar soll sich demnach bereits Ende Dezember getrennt haben.

Für viele Fans dürfte die Nachricht überraschend kommen, denn noch im Februar hatte Mel B sich in einem emotionalen Instagram-Post mit den Worten „Du bedeutest die Welt für mich, Liebling“ an ihren Noch-Ehemann gewandt. „Wir haben alles durchgestanden, was andere Paare zerreissen würde. Uns hat das nur stärker gemacht. Du hast mich geliebt, bevor ich wusste, wie man sich selbst liebt. Du bist meine Welt, Schatz. Lass uns aber auch nicht vergessen, dass du manchmal auch ein ganz schöner Schwachkopf sein kannst“ schrieb sie damals. (dpa/KT)