Scarlett Johansson mit ihrer Zweijährigen im Kino

Dienstag, 21. März 2017, 12:08 Uhr

Hollywoodstar Scarlett Johansson (32) hat das Gefühl, die Welt neu entdecken zu können – aus der Perspektive ihrer kleinen Tochter, die sie bedingungslos liebt.

Scarlett Johansson ist begeistert von ihrer kleinen Tochter. Foto: Richard Shotwell

Die Schauspielerin geht mit ihrer zweijährigen Tochter Rose schon ins Kino. „Erst hatte ich Bedenken, dass sie dafür noch ein bisschen zu jung ist, aber sie hat es geliebt“, sagte die Schauspielerin der Zeitschrift „Freundin“. „Wir haben Disneys „Vaiana“ gesehen und ich habe sie mit reichlich Popcorn und Limonade beschäftigt. Ich finde es so schön, all diese Erlebnisse mit ihr zu teilen und die Welt aus ihrer Perspektive neu zu entdecken. Es kommt mir gerade vor, als ob ich eine komplett neue Kindheit erlebe.“

Die Geburt ihres Kindes habe sie total verändert, sagte die Amerikanerin, die sich gerade von ihrem französischen Ehemann getrennt hat: „Jetzt habe ich einen Menschen in meinem Leben, den ich bedingungslos liebe. Und damit relativiert sich doch alles.“ Wenn ihr heute etwas passiere, das sie früher als schlimm empfunden hätte, bleibe sie gelassen“, so der Action-Star. „Ich denke dann: Was soll schon passieren, ich habe doch meine Tochter. Solange sie gesund und glücklich ist, kann mir nichts wirklich etwas anhaben.“