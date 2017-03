Der Bachelor Sebastian und Clea-Lacy sind noch ein Paar

Mittwoch, 22. März 2017, 22:15 Uhr

Heute lief die letzte Folge von „Der Bachelor“. Im Finale waren Erika und Clea-Lacy. Das Herz und die letzte Rose schnappte sich die Favoritin der Zuschauer, Clea-Lacy Juhn. Die sympathische Halb-Brasilianerin konnte ihr Glück kaum fassen und auch Sebastian Pannek selbst sprang das Herz fast aus dem engen Hemdchen.

Foto: RTL

Es blieb bis zum Ende spannend und es war eine schwierige Entscheidung. Auch der schöne Sebastian fühlte „sich davor sehr angespannt. Aber sicher, die richtige Entscheidung zu treffen.“ Den Zuschauern war aber irgendwie schon klar, für wen sich der Bachelor entscheiden wird, so wie sich Clea und er mit weichen Augen angestrahlt haben. Blicke sagen eben mehr als tausend Worte. Zum ersten Mal schien es so, als ist in der Luxus-Kuppelshow eine Liebe entstanden, die tatsächlich das Potenzial hat, in der echten Welt, ohne Drehbuch zu überleben.

Mit einem gebrochenen Herzen flüchtete jedenfalls das blonde Puppengesicht Erika Dorodnova aus der Show. Schon früh merkte sie in der Zeremonie für die letzten Rose, dass sie nicht die Auserwählte sein wird. Zwar versicherte ihr Sebastian: „Meine Gefühle für dich sind größer geworden und sind gestiegen….Aber ich habe mich nicht in dich verliebt.“ Patsch!

Foto: RTL

So eine harte Abfuhr wünscht man niemanden. Doch anstatt zu weinen, behielt sie sich ihren Stolz. Sie drehte sich prompt um und rannte davon. Als der Bachelor ihr schnell folgte, fauchte sie „Fass mich nicht an!“ Ihr Kommentar: „Ich versuche gerade einfach nur die Fassung zu bewahren. Ich will einfach nur raus aus dem Kleid und nach Hause fliegen“. Tapfer, tapfer und das richtige Drama!

Und nun aber zur wichtigsten aller Fragen: In der nachfolgenden Review-Show mit Frauke Ludewig erklärten Sebastian und Clea-Lacy, dass sie auch nach der Aufzeichnung im letzten Jahr noch immer glücklich miteinander seien. Beide strahlten, Clea sagte: „Mir fällt ein Megastein vom Herzen, ja wir sind ein Paar.“ Das Pärchenist auch schon zusammengezogen, Clea hat ihren Job gekündigt, um nach Köln zu ziehen. Zu den aktuellen Gerüchten sagte sie: „Es gibt keine Schwangerschaft. ich kann mir mit ihm alles vorstellen.“ Kommentar Sebastian: „Ich kann es mir mit keiner anderen Frau vorstellen“. (LK)