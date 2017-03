Hier macht Jake Gyllenhaal Klaas Heufer-Umlauf zur Schnecke

Mittwoch, 22. März 2017, 15:16 Uhr

Es ist der Albtraum eines jeden Journalisten, was Joko Winterscheidt (38) seinem ,Circus Halligalli’-Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (33) als Streich zumutete. Der tat sich nämlich mit den Hollywoodstars Jake Gyllenhaal (36) und Rebecca Ferguson (33) zusammen, um den 33-Jährigen so richtig böse zur Schnecke zu machen.

Dabei konnte man dann auch wirklich Mitleid mit dem armen „Opfer“ bekommen. Aber von Anfang an: Mister Gyllenhaal und die Schwedin Ferguson sind derzeit auf Promo-Tour für ihren Sci-Fi-Streifen ,Life’. Kürzlich machten die beiden dabei auch Halt in Berlin, um im Hotel Adlon ursprünglich eigentlich Joko in einem Interview Rede und Antwort zu stehen. Der hatte aber andere Pläne, nämlich den, seinem ,Circus HalliGalli’-Kollegen Klaas wieder einmal einen fiesen Streich zu spielen.

Dazu rief er diesen zunächst an und täuschte vor, krank zu sein. Dazu die Bitte, ob sein guter Freund doch statt seiner das Interview mit den Hollywoodstars übernehmen könnte, wozu dieser auch einwilligte. Das ist nur dann etwas ungünstig, wenn man – wie Klaas – den betreffenden Film noch gar nicht gesehen hat und daher auch nicht wirklich auf irgendwelche Fragen an die Schauspieler vorbereitet ist.

Alles kein Problem laut Joko, denn „natürlich“ hätte dieser schon Karten vorbereitet, auf denen alles Notwendige stehe. Klaas müsste sich nur kurz einlesen und die Sache sei geritzt. Die vorbereiteten Fragen ließen nur leider klar erkennen, dass dieser nun überhaupt keine Ahnung vom Hintergrund der Schauspieler und noch weniger vom Film hatte. Heimlich still und leise waren zuvor auch die Hollywoodstars in den Streich eingeweiht worden, die gebeten wurden, so gut wie möglich mitzuspielen.

Beide sollten den armen Klaas beim Interview wegen seiner „Unfähigkeit“ und Unvorbereitetheit so richtig „fertig“ machen und ihn schließlich völlig aus der Fassung bringen. Wer sich den dazugehörigen Clip anschaut wird sehen, dass ihnen das mehr als gelungen ist. Klaas wurde dann auch immer kleinlauter und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Jake Gyllenhaal und Rebecca Ferguson lieferten damit aber auch gleich den Beweis, was für richtig gute, überzeugende Schauspieler sie sind…(CS)