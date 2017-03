Jason Derulo und die große Unbekannte?

Mittwoch, 22. März 2017, 19:18 Uhr

R&B-Star Jason Derulo (27) ist angeblich wieder offiziell weg vom Markt. Der Sänger, der zuvor sehr öffentliche Trennungen von Kollegin Jordin Sparks (27) und Model Daphne Joy (30) austrug verriet, dass er eine „heimliche Freundin“ habe.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Gegenüber der ‚Daily Mail’ wollte er auch nicht verkünden, um wen es sich dabei handele. Der 27-Jährige erklärte nur: „Ich bin kein Single. Ich halte es geheim. Ich versuche es.“ In Bezug auf seine sehr öffentlich zelebrierte Beziehung mit ‚American Idol’-Gewinnerin Jordin Sparks ergänzte er: „Ich versuche die Dinge dieses Mal anders zu machen, weil es vorher jedes Mal nicht klappte.“ Seine vielen weiblichen Fans würde es aber anscheinend nicht scheren, dass er eine feste Freundin habe.

Der „Womanizer“ erzählte dann auch, dass diese ihm weiterhin eindeutige Botschaften zukommen lassen. Gegenüber ‚Page Six’ verriet er: „Ich kriege alle Sorten von Mädchen, die ihre Brüste weit offen zeigen…die Dinge machen, mit Sachen spielen.“

An Groupies mangelt es ihm demnach wohl nicht. Nach der jetzigen Heimlichtuerei mit seiner Freundin bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal endlich mit einer längeren Beziehung klappt. Zwischen Jason Derulo und Jordin Sparks hielt es trotz Verlobung nur drei Jahre. Sie trennten sich schließlich 2014 wegen ihrer vollen Terminpläne, die Stress in der Partnerschaft verursachten. Dazu verriet der Sänger jetzt: „Es scheint sie mehr belastet zu haben als mich. Sie war oft frustriert.“ Gerade erst hat der Musiker übrigens Pläne offenbart, eine Gesangspause einlegen zu wollen, um sich auf seine Schauspiel-Karriere in Hollywood zu konzentrieren…(CS)