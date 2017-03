Katie Price verschenkt diesen Sportwagen zum 30.

Mittwoch, 22. März 2017, 8:54 Uhr

Katie Price verschenkt ein Auto. Das It-Girl und ihr Ehemann Kieran Hayler feierten am vergangenen Samstag (18. März) dessen 30. Geburtstag im Londoner Stadtteil Camden. Eine ausgelassene Party reichte jedoch nicht als Geschenk.

Foto: Phil Lewis/WENN.com

Stattdessen überraschte die 38-Jährige ihren Liebsten mit einem brandneuen Sportwagen im Wert von rund 150.000 Euro. Es schien jedoch, als habe sie zuvor bereits ausgelassen gefeiert. Mit verschwommenem Blick posierte das Glamour-Model gewohnt aufreizend neben dem Audi RS8 und gab ihrem Kieran anschließend einen dicken Schmatzer. Für einen besonderen Hingucker sorgte dabei ihr schwarzer Fransen-Lederrock, der beim Einstieg in das Auto auffallend hochrutschte.

Katie Price hatte an diesem Tag allen Grund ein bisschen zu feiern. Abgesehen von ihrem Liebsten, setzte sie auch beim Cheltenham Gold Cup auf das richtige Pferd gesetzt. Obwohl die Chancen nur 7-1 standen, gewann ihr Favorit Sizing John das Rennen. Auf Instagram freute sie sich über ihren Sieg. Es gab an dem Abend also mit Kieran Haylers Geburtstag doppelt Grund zum Feiern. Da kann man schon mal etwas beschwipst werden.