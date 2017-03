Kristen Bell & Dax Shepard: Das Geheimnis ihrer Ehe ist eine Therapie

Mittwoch, 22. März 2017, 9:07 Uhr

Kristen Bell verrät ihr großes Ehe-Geheimnis. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Dax Shepard zeigten sich in Los Angeles bei der Premiere seines neuen Films ‚CHiPS‘ verliebt wie eh und je.

Dann ließ die 36-jährige Blondine im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ die Bombe platzen: „Wir führen eine sehr gesunde Ehe. Das klappt nur, weil wir zur Therapie gingen, als wir sie gebraucht haben. Außerdem machen wir regelmäßig heftige moralische Bestandsaufnahmen unserer Beziehung.“ Kristen Bell verriet weiter, dass neben der Therapie vor allem Kommunikation der entscheidende Erfolgsfaktor für ihre Ehe mit dem 42-jährigen Comedian sei. „Wir übernehmen beide Verantwortung für unsere Fehler. Es ist einfach mit ihm zu arbeiten, weil ich ihn geheiratet habe und weil ich gerne Zeit mit ihm verbringe und ihm vertraue. Genau das erwarte ich auch von jemandem, mit dem ich arbeite“, so die Hollywood-Schauspielerin weiter.

Dann scherzte sie: „Und es gibt keinen Konkurrenzkampf zwischen uns – wir sind in der Regel nicht hinter den gleichen Rollen her. Also können wir das außen vorlassen. Dax Shepard spielt nicht nur die Hauptrolle in der neuen Komödie ‚CHiPS‘, sondern führte auch Regie. Kristen Bell übernahm die weibliche Hauptrolle der Karen. Der Film kommt am 20. April in die deutschen Kinos.