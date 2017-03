Pohlmann: Das neue Album ist da

Mittwoch, 22. März 2017, 16:33 Uhr

Am 24. März 2017 erscheint das neue Album von Pohlmann. „Weggefährten“ ist nicht bunt geraten wie eine Packung Pop-Drops, es ist weit, es ist tief, direkt und ehrlich, oft überraschend, von hinten durch die Schulter ins Herz. In fast jedem Song spielt er mit Wortbedeutungen, dreht er Redensarten auf links und deckt die Widersprüche auf, die unser Alltag produziert.

Foto: Benedikt Schnermann

Ingo Pohlmann hat alleine, mit Band und seinem Produzenten Philipp Schwär sehr lange an den neuen Songs gearbeitet, viele mehrmals vom Textblatt über den Proberaum auf die Bühne und wieder zurückgeschleppt, bis sie selbst laufen konnten und aufs Album fanden. Daraus wurde „Weggefährten“, eine Platte, die in gleichen Teilen Keller wie Strand ist , privat wie politisch, genauso in sich zurückgezogen wie euphorisch losrockend. Blues ist eines der Schlüsselwörter.

Die Single „Himmel und Berge“ transportiert eine optimistische Lebensphilosophie: Manchmal haben wir das Glück zu begreifen, dass wir sind. Oft passiert dies unvermittelt. Und wir sind ergriffen und dankbar von dem Anblick der Berge, des Himmels und der Meere die das Leben uns vor die Nase stellt. Der Anblick der Welt spiegelt sich in unserem Bewusstsein, das sich von Mensch zu Mensch durch die Zeit weiterreicht. Es gibt bei diesem Staffellauf aber keine Ziellinie, keine Teams die gegeneinander antreten. Der Sieg ist immer das Dasein, das Team ist der Mensch.





Foto: Benedikt Schnermann