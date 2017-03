"Trapped - Gefangen in Island": Hochspannende Serie gewinnen!

Mittwoch, 22. März 2017, 21:14 Uhr

Das Wetter in Island: Eiskalt mit Aussicht auf Mord. Jetzt präsentiert Studiocanal die international hochgelobte Serie „Trapped – Gefangen in Island“ auf DVD, Blu-ray und Digital. Eingebettet in die eisige isländische Naturkulisse, ergründet die packende Thriller-Serie in der Tradition der Nordic Noirs die menschlichen Abgründe einer vermeintlich idyllischen Kleinstadt.

Und darum geht’s: Seydisfjordur im Winter: Das malerische Dorf liegt an einem tiefen Fjord an der nordöstlichen Küste Islands. Als dort eine dänische Fähre im Hafen anlegt, wird zeitgleich eine grausam zerstückelte Leiche in Ufernähe entdeckt. Der verschlafene Ort gerät durch dieses Ereignis völlig aus den Fugen. Sofort will die Polizei aus Reykjavik zur Aufklärung des Falles anreisen. Doch ein gewaltiger Schneesturm schneidet das Fischerdorf von der Außenwelt ab.

So ist der aus Reykjavik strafversetzte Kommissar Andri (Ólafur Darri Ólafsson) gezwungen, den Mörder alleine zu fassen. Dabei lüftet er ein tief verborgenes Geheimnis des Dorfes.

Der isländische Regisseur und Schauspieler Baltasar Kormákur hat sich bereits mit seinen Spielfilmen („2 Guns“ oder „Everest“) international etabliert. Mit „Trapped – Gefangen in Island“ hat er nun in einer internationalen Koproduktion mit dem isländischen Fernsehen RÚV und dem ZDF erstmalig ein Serienprojekt umgesetzt.

Als musikalische Unterstützung holte er sich den mit einem Golden Globe ausgezeichneten Musiker Jóhann Jóhannsson mit an Bord. In der Hauptrolle ist der international anerkannte isländische Darsteller Ólafur Darri Ólafsson („True Detective“, „Zoolander 2“) zu sehen.

