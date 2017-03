"You Are Wanted": Schweighöfer dreht zweite Staffel

Mittwoch, 22. März 2017, 10:55 Uhr

Die Welt liebt offenbar „You Are Wanted“: Das erste deutsche Amazon-Serie feiert das stärkste Startwochenende einer Serie in der Geschichte von Amazon Prime Video in Deutschland.

Foto: Amazon Inc.

Schon kurz nach dem Start bewerten auf Amazon mehr Kunden mit fünf von fünf Sternen als jede andere Serie zuvor in der Geschichte von Amazon Prime Video in Deutschland. Auch international legt die Serie einen glänzenden Start hin: In 70 Ländern gehört You Are Wanted zu den fünf meist gesehenen Serien des Wochenendes, darunter Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien und Spanien. Klickzahlen wollte der Anbieter nicht nennen.

Die Erfolgsserie geht aber weiter: Amazon gibt eine weitere Staffel von You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer in Auftrag, wie die erste Staffel produziert von Pantaleon Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH. Matthias Schweighöfer sagte dazu: „Wir freuen uns sehr über diesen großen Erfolg bei Amazon Prime Video. Die Resonanzen aus der ganzen Welt sind großartig. Ich freue mich, gemeinsam mit Amazon, Pantaleon Films und Warner Bros. die Geschichte in einer zweiten Staffel weiterzuerzählen.“

Foto: Amazon Inc.

„Bei Amazon hören wir unseren Kunden sehr genau zu. Sie haben gesprochen und unsere erste deutsche Amazon Original Serie zum erfolgreichsten Start aller Zeiten gemacht“, sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland. „Wir freuen uns darauf, Staffel zwei noch größer und noch besser zu machen.“ Mit der zweiten Staffel von „You Are Wanted“ baut Amazon seine Rolle im Bereich exklusiver deutscher Serie für Video on Demand weiter aus. Weitere bestätigte Amazon-Srien sind „Deutschland 86“ und „Pastewka“.