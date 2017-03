Zayn Malik: Neue Single in Sicht

Mittwoch, 22. März 2017, 12:30 Uhr

Mädchenschwarm Zayn Malik bringt anscheinend schon bald seine neue Single heraus. Der frühere One Direction-Sänger hat auf seinen Social Media-Kanälen ein Foto des Covers seines neuen Tracks gepostet.

Der Song ‚Still Got Time‘ ist in Zusammenarbeit mit dem Rapper PARTYNEXTDOOR (‚Come and See Me‘) entstanden. Das Artwork ist ganz in rot-orange gehalten und zeigt Schwarz-Weiß-Bilder der zwei Künstler. Als ihn ein Twitter-User fragte, wann denn das Duett erscheinen würde, erwiderte der Star: “Bald und das meine ich auch so.“ Auf die Frage eines anderen Fans, ob er sich denn auch an seine eigene Deadline halten würde, antwortete der ‚Like I Would‘-Interpret: “Sei doch nicht so… Ich verspreche es dir.“

Das klingt also wirklich so, als würde uns der junge Mann schon bald wieder mit neuer Musik beglücken! Seit seinem Ausstieg von der Boyband hat es der Freund von Gigi Hadid geschafft, sich als ernstzunehmender Solokünstler zu etablieren. Im März letzten Jahr veröffentlichte er sein Debüt-Album ‚Mind of Mine‘ und eroberte damit weltweit die Charts. Auf die neue Single des 24-Jährigen darf man also schon sehr gespannt sein.