"30 Seconds to Mars": Neues Album in Sicht

Donnerstag, 23. März 2017, 13:38 Uhr

Thirty Seconds to Mars haben ihr neues Album auf Twitter angekündigt. Die ‚Night of the Hunter‘-Hitmacher haben auf dem sozialen Netzwerk ein Video hochgeladen, das die Band in Tokyo zeigt. Dazu schrieben sie: “MARS IS COMING.“

Foto: Youtube

Auch auf Facebook ist ein kurzer Teaser-Clip zu sehen, der Frontmann Jared Leto beim Performen zeigt. Zugleich haben die Fans die Möglichkeit, bei einem Gewinnspiel Tickets für die US-Shows der Rocker in diesem Jahr zu gewinnen. Wie Leto vor kurzem verraten hat, kann er es kaum abwarten, das neue Studioalbum mit seinen Fans zu teilen. Dass es die bereits fünfte LP der Gruppe ist, fände er einfach “unglaublich“.

So verriet er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: “Wir hätten nie gedacht, dass wir so weit kommen würden. Wir sind fast fertig damit und es sieht so aus, als ob es 2017 erscheinen würde.“ Die letzte Platte ‚Love Lust Faith + Dreams‘ der Musiker war 2013 erschienen und hatte schnurstracks die weltweiten Charts erobert. In Deutschland erreichte die LP Platz drei der offiziellen Albumcharts. Ob die neue Platte das wohl übertreffen kann?