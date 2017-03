Best Dress of the Day (461): Jenna Dewan Tatum strahlt in Rot

Donnerstag, 23. März 2017, 16:20 Uhr

Anlässlich eines Presseevents am Dienstag in Beverly Hills zeigte sich Tänzerin und Schauspielerin Jenna Dewan Tatum in einem schicken, roten Outfit auf dem roten Teppich.

Jenna Dewan Tatum in David Koma

Die 36-Jährige strahlte in einem angesagten Zweiteiler von David Koma. Der Look überzeugte mit einem knappen Minirock und dem dazu passenden Crop-Top. Hingucker waren Verzierungen aus Leder, die mit einem helleren Rotton alle Blicke auf sich zogen. Der Schnitt des Ensembles setzte Jennas sexy Figur perfekt in Szene und stellte ihre langen Beine zur Schau. Die Kombination überzeugte modern und stilsicher und Jenna bewies ihr Trendgespür.

Dazu kombinierte die Gattin von Hollywoodstar Channing Tatum rote Sandaletten und den dazu passenden Nagellack sowie den genau abgestimmten Lippenstift.

Wir sind von Jennas Styling begeistern und küren ihren Look somit zum schönsten Outfit des Tages! (HA)