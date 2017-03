David Guetta: Neue Single "Light My Body Up" ft. Nicki Minaj & Lil Wayne

Donnerstag, 23. März 2017, 20:49 Uhr

Dance-Musik-Veteran David Guetta hat sich für „Light My Body Up“ mit Rap-Königin Nicki Minaj und Lil Wayne zusammengetan. Mit seiner einzigartigen Vision, musikalische Welten zu verschmelzen, schlägt Guetta mühelos die Brücke zwischen Electro- und Urban-Künstlern.

Foto: Ellen Von Unwerth

In den vergangenen Jahren lieferte er regelmäßig die heißesten Kollaborationen auf dem Planeten ab – und er wird auch diesmal garantiert nicht enttäuschen. David Guetta hat durch seine bahnbrechenden Arbeiten ein Maß an Berühmtheit erlangt, von dem die meisten Produzenten nur träumen können. Der Franzose hat zweimal den Grammy gewonnen, blickt auf atemberaubende 50 Millionen Album- und Singleverkäufe und 2 Milliarden Streams, lieferte den offiziellen Soundtrack für die Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2016 und ist auf jedem wichtigen Musikevent unter der Sonne aufgetreten.

Auf seiner unaufhaltsamen Reise durch die Dance-Music-Festivalsphäre wird er diesen Sonntag (26. März) das Ultra in Miami headlinen und damit zum 11. Mal in Folge bei dem Mega-Event auftreten – ein weiterer Beleg, wieso David Guetta als internationale Säule des Genres und weltweit erfolgreichster DJ gilt.

Nicki Minaj und David Guetta sind alte Bekannte: die beiden machten schon für „Hey Mama“, „Turn Me On“ und „Where Them Girls At“ gemeinsame Sache, die allesamt von enormem Erfolg gekrönt waren. So sammelte „Where Them Girls At“ bereits mehr als 120 Millionen Streams bei Spotify, „Hey Mama“ überschritt kürzlich die Grenze von 1 Milliarde Views bei YouTube. Von der New York Times gerühmt als ‚die einflussreichste Rapperin unserer Tage‘, erreichte Minaj einen weiteren unglaublichen Meilenstein und platzierte die 73. Single ihrer Karriere in den Billboard Hot 100.

Hip-Hop-Instanz Lil Wayne erlangte bereits 1991 Berühmtheit, als er gerade einmal 9-jährig zum jüngsten Mitglied von Cash Money Records wurde. Der Gründer von Young Money Entertainment hat beeindruckende 12 Studioalben auf seinem Konto, verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Platten und ist damit einer der bestverkaufenden Künstler aller Zeiten – nicht schlecht für jemanden, der gerade erst seinen 34. Geburtstag feierte.