Promi Dinner: Marc Terenzi kommt nicht - Hanka Rackwitz stinksauer

Donnerstag, 23. März 2017, 8:57 Uhr

Nach der ersten Dschungel-Spezial-Folge vom „perfekten Promi Dinner“, in der Honey Hausverbot bei Florian erhielt, geht es am kommenden Sonntag, 26. März mit der 2. Folge weiter. Diesmal stellen sich Sarah Joelle Jahnel, Jens Büchner, Hanka Rackwitz und Marc Terenzi der kulinarischen Herausforderung. Doch auch diesmal bleibt ein Stuhl leer: Denn Marc erscheint nicht zu Hankas Dinner!

V.l.: Hanka Rackwitz, Daniela Karabas, Gastgeber Jens Büchner und Marc Terenzi. Foto: VOX/ Constantin Ent

Gastgeberin Hanka Rackwitz in Mücheln bei Leipzig belegte Platz 2 im Dschungel. „Ich glaube, es wird heute grauenvoll. Ich glaube, wir sitzen am Tisch, es wird klingeln und wir kriegen vier Pizzen. Auf jeden Fall wird es ein Abenteuerland“, so Mallorca-Jens über Hankas Dinner-Tag. Doch Hanka will ihr Dinner nicht in ihrer Wohnung bestreiten: „Ich musste meine alte Wohnung verlassen, weil ich zu 85 Prozent Angst vor ihr hatte. Seitdem ist sie meine Gäste- und TV-Wohnung. In der Zweitwohnung dürfen sogar alle die Schuhe anlassen!“

Jens, der als erstes bei Hanka erscheint, ist zunächst sehr angetan: „Ich mag solche alten Schlösser, die sind so mystisch und dann noch mit Hanka drin, da fängt es schon an zu kribbeln, also obenrum!“

Richtig anfangen kann der Abend aber noch nicht, denn von Dschungel-König Marc fehlt jede Spur. Hanka: „Das ist aber schon eine ganz schöne Unverschämtheit. Marc hat sich bestimmt gestern abgeschossen. Im Camp sind die ‚Regels die Regels‘, kaum biste draußen, gibt es keine ‚Regels‘ mehr.“ Als Jens Marc endlich auf dem Handy erreicht, gibt der kleinlaut zu: „Mein heutiges Event ging länger und nun gibt es gar keinen Zug mehr nach Leipzig. Es dauert zu lange, um zu euch zu kommen.“ Jens ist sehr verärgert: „Hat der ’ne Scheibe? Ich finde das ein absolutes No-Go. Wir sind hier ein Viererteam und jetzt nimmt er das so, als ob er zu nem Kindergeburtstag eingeladen gewesen wäre!“

Foto: VOX / Constantin Ent

Auch Hanka selbst ist sehr enttäuscht: „Ich verzeihe viel, aber irgendwann ist der Zug abgefahren. Ich nehme es ihm extrem übel, dass er gerade zu meinem Abend nicht gekommen ist. Das ist immer das Schlimmste: nicht böse, sondern enttäuscht zu sein!“ Zu dritt bestreiten Hanka, Jens und Sarah Joelle nun also den Abend und so richtig überzeugen kann die Maklerin nicht mit ihren Kochkünsten. „Ich würde Hanka gerne ein bisschen beim Kochen helfen“, bietet Sarah Joelle an. Jens‘ Kritik ist drastisch: „Es war grauenhaft. Die Hauptspeise war eine versüßte Matschepampe mit verschiedenen Farbklecksen!“ Wird es die Nachspeise noch rausreißen?

Marcs Abend in Hannover beginnt direkt mit einer Entschuldigung bei Hanka: „Ich wollte wirklich bei dir sein. Ich habe zu viele Termine angenommen: Shows, Autogrammstunden. Dann hatte ich Verspätung und nach 18 Uhr gab es gar keinen Zug mehr. Das war asi von mir!“ Doch auch eine Rose aus Alupapier an Hankas Platz mit dem Spruch „You are always in my Heart“ stimmt die 47-Jährige nicht milde, sie glaubt ihm nicht. Marc sieht seine einzige Chance darin, „sie jetzt abzufüllen“. Ob ihm das gelingt?