Youtube-Hit: Nach dem BBC-Dad kommt nun diese BBC-Mum

Das sogenannte BBC-Dad-Video amüsierte bereits viele Millionen – und ein Ende des Hypes ist noch lange nicht in Sicht. Professor Robert Kelly wurde mit seiner Familie ganz ungewollt zum Internet-Hit.

Ein kleines Mädchen stürmt während eines live geführten BBC-Interviews seines Vaters ins Arbeitszimmer, sein Brüderchen kommt im Laufwagen fröhlich hinterher – der Internet-Hit dieses Monats hat noch einige Nachwirkungen gehabt. So gilt die selbstbewusste Tochter des sogenannten BBC-Dads plötzlich als Fashion-Ikone. Ein GIF (Animation) mit den beiden fröhlichen Kindern erfreute viele im Netz.

All I want in life is for BBC Interview girl and Library of Congress girl to team up and solve mysteries pic.twitter.com/yQ9zOFeRv7

— Karen McGrane (@karenmcgrane) 15. März 2017