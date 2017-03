Ex-Bachelor Oliver Sanne verkauft Potenz-Pillen

Freitag, 24. März 2017, 18:45 Uhr

Oliver Sanne verkauft jetzt Potenz-Pillen. Der ehemalige Rosenkavalier will mit einem Nahrungsergänzungsmittel wieder mehr Lust ein deutsche Betten bringen. Nachdem einige der Bachelor-Kollegen mit Auftritten in Reality-Shows, beim Ballermann oder dem Vertrieb eines Fitnessprogramms weiter von sich reden machen, ist es um andere eher still geworden.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Auch von Oliver Sanne, der 2015 versuchte, in dem RTL-Format seine Traumfrau zu finden, war länger nichts zu hören. Nach seinem Finale kümmerte er sich lieber um seine Karriere als Fitness-Trainer und Gesundheitsberater. Sex gehört für Oliver Sanne zu einem gesunden Lebensstil. Deshalb bringt er nun mit der Firma ‚Lionstarter‘ das Nahrungsergänzungsmittel ‚Love Booster‘ auf den Markt. Hierbei handelt es sich aber nicht wirklich um ein Potenzmittel. Der Frauenschwarm besteht darauf, dass es sich bei dem Produkt nicht wie bei Viagra um eine simple Sexpille handelt. „Der Bachelor beflügelt die Betten“, so der Werbespruch des 30-Jährigen. Der „Liebes-Verstärker enthält rein natürliche Zutaten und gehört zu den sogenannten Superfoods.

Als ehemaliger Bachelor werde ich oft gefragt, wich ich das mit den Frauen mache und ob das bei mir immer so klappt. Stress im Alltag, Migräne — all das kann dazu führen, dass es mal nicht läuft mit der Potenz. Sex ist aber ein alltägliches Thema, das uns alle beschäftigt. ‚Love Booster‘ bringt Hormone in Wallungen und steigert die Lust“, erklärt Oliver das neue Produkt für Männer und Frauen im Gespräch mit der ‚GALA‘. Wer braucht da noch Chia-Samen und Goji-Beeren, wenn er mit diesem Superfood die Lust steigern kann?