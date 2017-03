Iggy Azalea: Hier ist ihr neues Video "Mo Bounce"

Freitag, 24. März 2017, 19:27 Uhr

Iggy Azalea, die zuvor u.a. mit der Single „Problem“ gemeinsam mit Ariana Grande die Charts rund um den Globus aufgemischt hat, ist zurück und lieferte am gestrigen Donnerstag ihre brandneue Single „Mo Bounce“ ab.

Foto: Youtube

Die Single ist der Vorbote auf Iggy Azaleas zweites Album „Digital Distortion“ und wurde von Stereotypes und Far East Movement produziert. Das Video zu „Mo Bounce“ feiert nun heute Premiere und wurde übrigens in Hong Kong gedreht, mit Lil Internet (Beyoncé, Lil Duplo) als Regisseur.

Geboren in Australien, früh mit US-Hip-Hop in Kontakt gekommen – und dann einfach ausgewandert, um in den Staaten zu einer der erfolgreichsten Rapperinnen zu werden: Das ist Iggy Azalea. Die heute 26-Jährige verfügt über dermaßen knallharte, einzigartige Rap-Skills, dass ihr kommendes zweites Album von ihren Fans bereits sehnsüchtig erwartet wird. Mit „Mo Bounce“ gibt es morgen den ersten Vorgeschmack auf „Digital Distortion“.

Anfang 2014 erschien ihr offizielles Debütalbum „The New Classic“, das neben iTunes-Erstplatzierungen in 19 Ländern auch die Top-5 der britischen und US-amerikanischen Albumcharts aufmischte. Die Auskopplung „Fancy“ ging an die Spitze der US-Hot-100 – was ihr als vierte Rapperin überhaupt gelingen sollte. International bescherte ihr „Fancy“ gleich 17 Platinauszeichnungen!