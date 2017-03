John Mayer: Ein Liebeslied für die Ex Katy Perry

Freitag, 24. März 2017, 9:45 Uhr

John Mayer vermisst seine Ex-Freundin Katy Perry angeblich noch sehr. Der 39-jährige Sänger, der anderthalb Jahre lang eine On-Off-Beziehung zu der ‘Chained to the Rhythm’-Musikerin steckte und sich Anfang 2014 von ihr trennte, gab nun zu, dass seine neue Single ‘Still Feel Like Your Man’ von der blonden Schönheit handele.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Von seinem neuesten Hit erzählte er: “An wen sollte ich den sonst denken? Und außerdem ist es auch ein Testament dafür, dass ich in den letzten fünf, sechs Jahren kaum andere Menschen gedatet habe. Das war meine einzige Beziehung.“ In Teilen des Songtextes singt Mayer: „Mir gefallen noch immer die Briefe, die du mir geschrieben hast. Glaube immer noch nicht, dass ich so jemanden wie dich finden werde. Ich verlasse noch immer gerne die Party früher und gehe nach Hause und sitze lieber alleine hier, Baby.“

Und auch andere Songs seines neuen Albums ‘The Search for Everything’ seien von der Trennung von der 32-Jährigen inspiriert worden, wie er der ‘New York Times’ erzählte: „Es gab Zeiten, in denen ich nur weinen konnte. Da wurde mir klar, dass es nicht nur eine On-Off-Beziehung war, sondern etwas viel Tiefgreifenderes.“ Zudem gab der ‘Gravity’-Interpret, der im Oktober 40 Jahre alt wird, zu, dass er bereit sei, Kinder zu bekommen: „Ich wünschte, es gäbe jemanden, der mich in die 40 schmeißt. Ich möchte ein Kind, dass mit Ohrenschützern an der Seite der Bühne steht. Meine Karriere läuft super, aber privat bin ich spät dran.“