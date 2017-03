Levina: Unsere ESC-Kandidatin veröffentlicht Albumdebüt

Freitag, 24. März 2017, 15:50 Uhr

Levina, die Siegerin der deutschen ESC-Vorentscheid-Show „Unser Song 2017“, veröffentlicht ihr Debütalbum „Unexpected“ am 28. April. Heute erscheint das Lyric Video zum Remix von „Perfect Life“.

Foto: Walter Glöckle

Levina hat es geschafft und zweitausend andere Bewerber hinter sich gelassen: am 9. Februar konnte sie die dreistündige, deutsche ESC-Vorentscheid-Show „Unser Song 2017“ für sich entscheiden und fährt nun im Mai nach Kiew, um dort Deutschland mit ihrem Siegertitel „Perfect Life“ beim diesjährigen Eurovision Song Contest zu repräsentieren.

In den nächsten Wochen wird Levina viel im Ausland unterwegs sein, u.a. bei den Eurovison Parties in London, Amsterdam und Tel Aviv auftreten. Zudem bereist sie weitere europäische Länder in den nächsten Wochen. Das Erste überträgt das Finale des „Eurovision Song Contest“ am Sonnabend, 13. Mai, ab 21.00 Uhr live.

Mehr: Levina im Interview: Über den ESC und Plagiats-Vorwürfe

Isabella „Levina“ Lueen (25) wurde in Bonn geboren. Ihre klassische Gesangsausbildung begann sie bereits mit neun Jahren an der Städtischen Musikschule in Chemnitz. Bald trat sie in mehreren Kinder-Musicals auf, ersang sich den ersten Preis bei „Jugend musiziert“, erhielt eine Ausbildungsförderung und komponierte und textete mit zwölf Jahren ihre ersten eigenen Songs. Nachdem sie 2006 den ersten Preis beim Schülerwettbewerb der Gesellschaft für politische Bildung erhielt, stand ihr Berufswunsch fest: „Ich werde Sängerin!“ Zielstrebig ging sie ihren Weg, studierte an der Londoner Tech Music School Gesang und Komposition, gewann den Preis „Best Vocal Performer“, später als Studentin am King’s College London mit ihrer Band Miss Terry Blue den ersten Preis beim Wettbewerb der Uni-Music-League 2012. Levina lebt in Berlin und London.

Foto: Walter Glöckle

Der Siegertitel „Perfect Life“ wurde von einem US-Songwriter Team rund um Hit-Maschine Lindy Robbins geschrieben. Seit 1998 schreibt die mehrfach mit Platin ausgezeichnete US-Amerikanerin verlässlich Chartstürmer. Sie beliefert Stars wie Jason Derulo, David Guetta, Olly Murs und Demi Lovato. Bereits in ihren Anfangsjahren als Songschreiberin verhilft sie Anastacia, den Backstreet Boys, Faith Hill und Shaggy zu Erfolgen. „Der Song liegt mir besonders am Herzen, da er davon handelt, Risiken einzugehen und sich nach seinen Träumen zu strecken – das Leben ist ein Abenteuer, und um die Reise geht es!“, sagt die Songschreiberin über „Perfect Life“.