Zayn Malik: Hier ist der neue Song „Still Got Time“

Freitag, 24. März 2017, 11:31 Uhr

Nach seinem gemeinsamen Hit mit Taylor Swift legt Zayn Malik – wie angekündigt – nun mit einer neuen Single nach. „Still Got Time“ feat. PARTYNEXTDOOR ist am Donnerstagabend erschienen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Das zugehörige Lyricvideo hat in den wenigen Stunden seit Veröffentlichung bereits über eine halbe Million Views gesammelt! Mit seinem Taylor Swift-Duett „I Don’t Wanna Live Forever“ (aus dem Soundtrack zu „Fifty Shades Darker”) rangiert der britische Superstar ZAYN nach wie vor hoch in den Offiziellen Deutschen Charts, da legt der 24-jährige Sänger und Songwriter bereits mit neuem Hitmaterial nach.

Der brandneue Song „Still Got Time“ entstand in Zusammenarbeit mit dem kanadischen R&B-Sänger und Produzent PartyNextDoor, der im Januar 2017 mit „Run Up“ den bislang größten Hit seiner Karriere landen konnte (u.a. Platz 22 in Deutschland, Platz 20 in UK).

„Still Got Time“ stammt übrigens NICHT aus Zayns Debütalbum „Mind Of Mine“, das Platz eins der britischen und US-amerikanischen Charts, sowie die Top Ten der Offiziellen Deutschen Charts erreicht hatte.