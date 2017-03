Best Dresses of the Day (462): Zendaya und Co. bei D&G Party

Samstag, 25. März 2017, 21:39 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Party des Luxus-Labels Dolce & Gabbana zeigten sich am vergangenen Donnerstag die Stars und Sternchen wie Sängerin Zendaya und Stylistin Rachel Zoe auf dem roten Teppich in Beverly Hills.

Zendaya erschien in einer raffinierten Kombination, bestehend aus einem schwarzen Corsagenoberteil und einem weiten Midi-Rock. Der Look bestach mit dem für D&G typischen traditionellen Touch und der weiblichen Eleganz der edlen Kollektion. Das Oberteil setzte die Kurven der 20-Jährigen in Szene während der extravagant gemusterte Rock als Hingucker überzeugt.

Dazu setzte Zendaya auf schwarze Pumps, goldene Ohrringe und roten Lippenstift.

Ein weiteres Material, welches in der Kollektion des italienischen Designerduos nicht fehlen darf, ist filigrane Spitze. Stylistin Rachel Zoe geht mit gutem Beispiel voran und präsentierte sich bei der Party in einer eleganten, schwarzen Spitzenrobe. Das bodenlange Dress betörte hochgeschlossen, mit durchsichtigen Ärmeln und Fransen am Rocksaum.

Die 45-Jährige entscheid sich ebenfalls für goldene Juwelen und trug außerdem eine schwarze Clutch sowie die dazu passenden High Heels.

Wir sind von den Outfits der beiden Damen begeistert und küren sie somit zu den schicksten Ladys des Tages. (HA)