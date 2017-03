"Let's Dance": Für Chiara Ohoven ist schon Schluss

Samstag, 25. März 2017, 10:38 Uhr

Den Rauswurf von Chiara Ohoven sahen bei der zweiten „Let´s Dance“–Folge am Freitagabend im Schnitt 3,93 Millionen Zuschauer. Beim „80er Jahre-Special“ haben die 13 Paare bei Rumba, Slowfox und Jive die 80er wieder aufleben lassen.

Chiara Ohoven und Vadim Garbuzov . Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Die Paare haben alles auf dem Tanzparkett gegeben. Doch für die nur 1,70m kleine Ich-Darstellerin und Designerin Chiara Ohoven und Tanzpartner Vadim Garbuzov hat es nicht gereicht. Nach ihrem Auftritt (Cha Cha Cha zu „Holiday“ von Madonna, 8 Jurypunkte insgesamt) mussten sie den Tanzwettbewerb verlassen. Joachim Llambi sagte nach dem Auftritt: „Dein Vater muss den Bums hier schon kaufen, damit es für die nächste Runde reicht. Es war noch schlechter als in der Vorwoche.“

Chiara Ohoven, deren Vater u.a. Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft ist, war geknickt: „Ich bin traurig und hätte gerne weiter getanzt. Let´s Dance habe ich genossen und es hat mir viel Spaß gemacht.“

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Großartig lief es für Publikumsliebling Gil Ofarim und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. Volle 30 Punkte gab es für ihren Salsa! Das passiert bei der gestrengen Jury äußerst selten. Oberjuror Llambi: „Es passte alles, es passte die Stimmung. Für eine Salsa in der Runde 2. Ich würde sagen, mehr geht nicht.“

Curvey-Model Angelina Kirsch und Tanzpartner Massimo Sinato überzeugten die Zuschauer mit einem Slow-Fox. Jurorin Motsi Mabuse kam ins Schwärmen: „Das war auf höchstem Niveau“. Angelina gestand übrigens vor der Show über ihren Body: „Da sind schon ein paar Muckis, aber nicht vom Tanzen, sondern vom Blasen!“ Die dralle Blondine spielt nämlich gerne Tuba…

Angelina Kirsch und Massimo Sinató. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der 2. Show

(die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte beim „80er Jahre-Special“ vergeben):

Vanessa Mai (24, Sängerin) und Profitänzer Christian Polanc (38).

Jive: Kids In America, Kim Wilde. 26 Punkte insgesamt.

Susi Kentikian (29, Profiboxerin) und Profitänzer Robert Beitsch (25).

Rumba: Do You Really Want To Hurt Me, Culture Club. 17 Punkte insgesamt.

Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) und Profitänzer Erich Klann (29). Tango: Twist In My Sobriety, Tanita Tikaram. 15 Punkte insgesamt.

Vanessa Mai und Christian Polanc. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) und Profitänzer Sergiu Luca (34).

Jive: Nur Geträumt, Nena. 21 Punkte insgesamt.

Chiara Ohoven (32, Modedesignerin und Society-Girl) und Profitänzer Vadim Garbuzov (29). Cha Cha Cha: Holiday, Madonna. 8 Punkte insgesamt.

Angelina Kirsch (28, Curvy Model) und Profitänzer Massimo Sinató (36).

Slowfox: Perfect, Fairground Attraction. 23 Punkte insgesamt.

Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) und Profitänzer Andrzej Cibis (29).

Cha Cha Cha: Never Gonna Give You Up, Rick Astley. 15 Punkte insgesamt.





Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (28). Slowfox: Wonderful Life, Katie Melua. 18 Punkte insgesamt.

Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) und Profitänzerin Isabel Edvardsson (34). Salsa: Still Haven’t Found What I’m Looking For, Rhythms Del Mundo (U2 Cover). 10 Punkte insgesamt.

Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (29).

Salsa: Bamboleo, Gipsy Kings. 30 Punkte insgesamt.

Bastiaan Ragas und Sarah Latton. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Faisal Kawusi (25, Comedian) und Profitänzerin Oana Nechiti (29).

Tango: Der Kommissar, Falco. 18 Punkte insgesamt.

Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) und Christina Luft (26).

Slowfox: Your Eyes (La Boum 2), Cook Da Books. 19 Punkte insgesamt.

Bastiaan Ragas (45, Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller) und Profitänzerin Sarah Latton (37). Rumba: Holding Back The Years, Simply Red. 15 Punkte insgesamt.

Sylvie Meis (38) und Daniel Hartwich (38) moderieren die 10. Staffel des Tanzduells der Stars. In der Jury sitzen Motsi Mabuse (35), Joachim Llambi (52) und Jorge Gonzalez (49).

