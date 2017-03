Nicole Kidman: Noch ein Kind, diesmal mit Leihmutter?

Sonntag, 26. März 2017, 11:07 Uhr

Nicole Kidman und Keith Urban möchten angeblich noch ein Kind. Die Schauspielerin und der Sänger haben bereits drei gemeinsame Kinder, zwei bereits erwachsene Adoptivkinder brachte Kidman damals aus ihrer Ehe mit Tom Cruise mit.

Nun ist die Planung für ein neues Familienmitglied in vollem Gange und das Paar soll im Gespräch mit Kliniken stehen sowie Leihmutter-Agenturen kontaktieren. Der Sänger pausiert dafür sogar von der Musik. Das behauptet die alles andere als vertrauwnswürdige Seite ‚Radar Online‘ und zitiert gleich noch einen der üblichen „Insider“, der eine strenge Zeitplanung für das Vorhaben sieht: „Keith muss im Mai wieder arbeiten, also hat Nicole ihnen die Deadline gegeben. Wenn es nicht funktioniert, dann gibt sie auf.“ Was für ein absurdes Gelaber!

Anderen Gerüchten zufolge ist die Ehe der beiden nicht gerade harmonisch. Vielleicht soll ein neues Kind die Beziehung retten. Kidman erklärte gegenüber dem ‚Event‘-Magazin: „Ich habe immer noch die leise Hoffnung, dass es mir dieses Jahr wiederfährt. […] Ich wäre mehr als nur glücklich und würde es mit offenen Armen empfangen. Kinder sind die Freude meines Lebens.“ Trotz ihrer 49 Jahre macht sich der Star noch große Hoffnungen…