Die Toten Hosen präsentieren ihre neue Single "Unter den Wolken"

Montag, 27. März 2017, 11:16 Uhr

Am 6. April präsentieren Die Toten Hosen bei der ECHO-Verleihung ihre neue Single in einer Weltpremiere: Auf der Bühne in der Messe Berlin spielt die Düsseldorfer Band den Song „Unter den Wolken“.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Das Stück ist die erste Single-Auskopplung aus dem am 5. Mai erscheinenden neuen Album „Laune der Natur“ und ist ab dem 7. April im Handel erhältlich. Eine Weltpremiere beim ECHO hat dem Deutschen Musikpreis und den Toten Hosen schon einmal Glück gebracht. Am 22. März 2012 stellte die Band in der Show den längst zum Klassiker avancierten Song „Tage wie diese“ vor. Die erste Single-Auskopplung aus dem mit Gold und Platin ausgezeichneten Nummer-1-Album „Ballast der Republik“ traf die Menschen mitten ins Herz.

Fünf Jahre später legen die Hosen nun nach. Thematisch bespielen sie auch mit den Songs ihres neuen Albums „Laune der Natur“ die gesamte Bandbreite menschlicher Existenz: Sie feiern das Leben und setzen sich gleichzeitig mit dessen Endlichkeit, mit Höhen und Tiefen auseinander. Sie richten den Blick auf aktuelle politische Geschehnisse – und lassen natürlich auch den Humor nicht zu kurz kommen. VOX strahlt die ECHO-Verleihung am 7. April um 20:15 Uhr im TV aus.