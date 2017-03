Marty McKay: Neues Musikvideo "Empire Town"

Montag, 27. März 2017, 22:30 Uhr

„Empire Town“ ist das zweite Musikvideo von Marty McKays neuem Album „New York City Dreams“. In dem ziemlich aufwändig produzierten Clip führt der Zürcher Konzeptkünstler durch die Weltstadt Manhattan und performt dabei sogar am Time Square.

Foto: Promo

Hauptdarstellerin im Video ist die Us-amerikanische Schauspielerin und Playboy-Model Stormi Maya. Vor dem Hintergrund der visuell beeindruckenden Bildern der Stadt erzählt das Video die Story von zwei Menschen, welche sich immer wieder über den Weg laufen, bis sie sich am Ende doch endlich doch finden.

In seinem Musikvideo „Escape“ gab übrigens Ex-Miss-Schweiz Kerstin Cook ihr Schauspieldebüt. Martys Albumdebüt nimmt die Hörer mit auf eine melodiöse Alternative Rock Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Der Sänger schöpft aus den Vollen des modernen American Rocks: Von Growlings über verzerrte Metal Gitarren bis zu emotionalen Balladen bedient McKay das Genre breitgefächert.

Das Material von „New York City Dreams“ schrieb McKay über ein Jahr hinweg in Los Angeles und New York. Die unglaubliche Energie der beiden Metropolen spiegelt sich in den neun aufwändig produzierten Songs des Albums wider. Als Produzent hatte er alle Fäden selber in der Hand.

