Sandra Bullock: Weiterer Nachwuchs?

Montag, 27. März 2017, 11:26 Uhr

Sandra Bullock möchte mehr Kinder haben. Die 52-jährige Schauspielerin ist bereits Mutter des siebenjährigen Louis und der fünfjährigen Laila. In Zukunft könnte weiterer Familienzuwachs folgen.

“Sandra ist nicht abgeneigt von der Idee, noch mehr Kinder zu bekommen. Sie hat alle Hände voll mit ihrer Karriere zu tun, aber sie ist auf nichts in ihrem Leben so stolz wie ihre Kinder“, verriet ein Bekannter der schönen Brünetten im Gespräch mit ‘E!‘. Der Baby-Wunsch liegt wohl nicht zuletzt an ihrer glücklichen Beziehung zu dem Fotografen Bryan Randall. Auch wenn sie noch nicht verheiratet sind, fühlen sich die beiden bereits als Mann und Frau. “Sie haben darüber gesprochen, ihr Leben gemeinsam zu verbringen. Sie sehen sich selbst als seien sie verheiratet“, erklärte der Insider weiter.

“Sie ist jetzt viel verliebter. Er ist ein toller Kerl und macht Sandra sehr glücklich.“ Die Schauspielerin hatte sich 2010 nach fünf Jahren Ehe von ihrem Mann Jesse James getrennt, da er sie gleich mit mehreren Frauen betrogen haben soll. Nun soll alles anders sein. “Sie sind perfekt zusammen. Sie arbeiten beide viel, deshalb ist es schwer, sich oft zu sehen. Aber während Sandra bei der Arbeit ist, hilft ihr Bryan mit den Kindern. Er ist wie ein Vater für sie“, betonte der Bekannte der Schauspielerin weiter.