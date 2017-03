Val Kilmer: Total besessen von Kollegin Cate Blanchett?

‚Batman Forever’-Star Val Kilmer (57) hat am Wochenende seinen Twitter-Account in einen Schrein für Schauspielkollegin Cate Blanchett (47) verwandelt. Die bizarren Postings über die Dame, mit der er 2003 im Western ‚The Missing’ spielte, fingen dabei am Freitag (24. März) an.

Da verkündete der Hollywoodstar mit einem Selfie von sich, dass er einmal zu seiner Kollegin nach Australien geflogen wäre, „einfach um mit ihr zu sprechen.“ Leider hätte er stattdessen ihren Gatten Andrew Upton (51) angetroffen. Etwas später gab es eine weitere seltsame Botschaft von Val Kilmer, die da lautete: „Und kürzlich hatte ich zwei Träume mit Cate Blanchett drin. Ihr Ehemann war in keinem von ihnen.“ Die Schauspielerin ist seit 1997 mit dem australischen Dramatiker Andrew Upton verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder (Dashiell John (15), Roman Robert (12), Ignatius Martin (8) und Adoptivtochter Edith Vivian Patricia).

Once I flew all the way to Australia just to talk to Cate Blanchett. Her husband met me first. Or, instead, I guess, to be accurate. pic.twitter.com/xSoYxRi0jh

— Val Kilmer (@valkilmer) March 24, 2017