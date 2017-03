Bar Refaeli ist zum zweiten Mal schwanger

Dienstag, 28. März 2017, 19:10 Uhr

Bar Refaeli erwartet ihr zweites Kind. Die 31-Jährige und ihr Ehemann Adi Ezra freuen sich wieder auf Nachwuchs. Auf Instagram postete die blonde Schönheit ein Bild von sich, auf dem ihr bereits leicht gewölbter Babybauch zu sehen ist.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Daneben schrieb sie: „Etwas brodelt…“ Die Fans überschlugen sich daraufhin mit Glückwünschen für das Topmodel. Die Israelin brachte erst vor acht Monaten Töchterchen Liv zur Welt. Im September folgte dann die Hochzeit mit ihrem Liebsten. Bereits ihre letzte Schwangerschaft kündigte die Beauty auf Instagram an. In der Silvesternacht 2015 teilte sie ein Bild von ihrem positiven Schwangerschaftstest mit ihren Fans. Neben einem Baby- und Flaschen-Emoji verlieh sie ihrer Freude mit den folgenden Worten Luft: „2016 wird so… Ein frohes und gesundes neues Jahr!“

Auch im Laufe der Schwangerschaft versorgte die Ex von Leonardo DiCaprio ihre Follower immer wieder mit Schnappschüssen von ihrer Babykugel und gewährte private Einblicke in ihr Leben. So postete sie etwa ein Bild von einem Burger als Beweis dafür, „offiziell schwanger“ zu sein. Es bleibt also spannend, mit welchen süßen Beiträgen sie die Fans diesmal auf den Laufenden hält.