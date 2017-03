Best Dress of the Day (463): Shay Mitchell auf dem roten Teppich

Dienstag, 28. März 2017, 16:18 Uhr

Anlässlich eines Events am Wochenende in Los Angeles zeigte sich „Pretty Little Liars“-Star Shay Mitchell in einem eleganten Look auf dem roten Teppich.

Shay Mitchell in Cushnie et Ochs

Die 29-Jährige präsentierte sich in einer gewagten Kreation von Cushnie et Ochs. Das knöchellange, beigefarbene Dress betörte mit einem figurbetonten Schnitt, edlen Volants am Oberteil und einem tiefen Dekolleté als sexy Hingucker. Das zarte Beige war die perfekte Farbe, um Shays gebräunten Teint zur Schau zu stellen und der enge, feminine Schnitt konnte die Kurven der hübschen Kanadierin perfekt in Szene setzen. Insgesamt ein Outfit, welches ladylike und gleichzeitig modern bestach.

Dazu wählte Mitchell die passenden Sandaletten und dezente, goldene Ringe. Ihre braune Mähne trug sie zu edlen Wellen gestylt und wählte ein luxuriöses Makeup mit Braun- und Goldtönen.

Wir sind von Shays Stilgefühl begeistert und küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)