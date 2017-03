DJ Khaled mit Hauptrolle in "Pitch Perfect 3"

Dienstag, 28. März 2017, 15:02 Uhr

DJ Khaled wird eine Hauptrolle in ‚Pitch Perfect 3′ spielen. Der Rapper enthüllte die Neuigkeiten seines neuesten Projekts via Instagram und postete mehrere Fotos von den Dreharbeiten der neuen Komödie.

Der Musiker wird an der Seite von Elizabeth Banks und Trish Sie zu sehen sein. Dennoch will der 41-Jährige noch keine Details über seine neue Rolle preisgeben, nur dass es sich um eine große Rolle handeln wird. „Trefft die Regisseurin Trish Sie…Eilmeldung #DJKhaled am Set mit einer Hauptrolle beim Film #pitchperfect3 … Ich werde nie aufhören!!! Gott ist der beste @pitchperfectmovie.“ Unter einem anderen Bild hieß es: „High Five mit der Regisseurin wenn du mit deiner Rolle den Nagel auf den Kopf triffst !!! Eilmeldung #DJKhaled am Set mit einer Hauptrolle beim Film #pitchperfect3 … Ich werde nie aufhören!!! Gott ist der beste @pitchperfectmovie.“

Am Set wurde der Musiker nicht nur von der Regisseurin beobachtet, sondern auch von seinem fünf Monate alten Sohn Asahd. „Eilmeldung #Asahd am Set mit einer Hauptrolle im Film #pitchperfect3 Gott ist der beste! @pitchperfectmovie“ sowie „@asahdkhaled geht seinen Part nochmal mit der Regisseurin durch #pitchperfect3 @pitchperfectmovie.“ Ganz besonders scheint es dem DJ aber Elizabeth Banks angetan zu haben.

Khaled Mohamed Khaled gab an, dass er liebend gerne ein weiteres Projekt zusammen mit dem 43-jährigen ‚Die Tribute von Panem‘-Star machen würde. „Ich dabei, @elizabethbanks zu sagen, dass wir mehr zusammen arbeiten sollten und ich ihren Geist bei #pitchperfect3 @pitchperfectmovie liebe.“ ‚Pitch Perfect 3‘ soll bereits am 22. Dezember 2017 veröffentlicht werden.