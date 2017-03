Jens Büchner: Hochzeit am 3. Juni mit 50 Gästen und Meerblick

Dienstag, 28. März 2017, 9:51 Uhr

Jens Büchner, beliebter VOX-Auswanderer, verriet jetzt die ersten Details seiner kommenden Traumhochzeit. Am Montagabend (27. März) konnten tausende Zuschauer den rührenden Liebesbeweis des Kult-Auswanderers bei ‘Goodbye Deutschland’ miterleben.

Kindertaufe und Verlobung: Jens und Daniela. Foto: VOX/99pro Media

Bei der Taufe seiner Zwillinge machte der 47-jährige Büchner der Mutter zweier seiner Kinder, Daniela Karabas einen Heiratsantrag. Und schon jetzt steht fest, wie es in rund zwei Monaten an ihrem großen Tag stattfinden soll. Wie die ‘Bild’-Zeitung berichtet, soll die Hochzeit am 3. Juni 2017 auf Mallorca zelebriert werden. Für die 50 Gäste, zu denen Familie und Freunde gehören, hätten die beiden bereits eine Finca mit Meerblick gemietet. Und auch die Einladungen seien diese Woche rausgegangen. Durchgeplant sei alles von einer Wedding-Planerin, die der Braut nicht von der Seite weicht. Ein Kleid habe sie jedoch noch nicht gefunden, wie sie Interview mit klatsch-tratsch.de bestätigte.

Interview: Jens Büchner und seine Daniela über ihre Sommer-Hochzeit (und mehr!)





Das Paar hatte sich 2015 kennengelernt und im vergangenen Jahr die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya zur Welt gebracht. Vor einem Monat kam dann der Antrag, über den Jens heute sagt: „Ich war super nervös und konnte schon Wochen vorher nicht mehr richtig schlafen. Ich hatte mir so viel überlegt. Wollte den Antrag auch erst in einer anderen Location machen. Und dann dachte ich mir: Der Ort und der Anlass – die Taufe unserer Zwillinge und Dannis Geburtstag – sind einfach perfekt.“

Seiner 38-jährigen großen Liebe schenkte Jens einen Ring aus 750er Gelbgold mit einem Brillanten.