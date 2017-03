Justin Bieber: Haftstrafe wegen dem hier?

Dienstag, 28. März 2017, 16:50 Uhr

Popstar Justin Bieber (23) könnte in Brasilien in Haft kommen, weil er 2013 eine als kulturelles Erbe geltende Hauswand eines berühmten Luxushotels (‚Hotel Nacional’) mit Graffitis verschandelte.

So berichtete die ‚Daily Mail, dass der Fall jetzt wieder neu aufgemacht wurde. Vor vier Jahren verließ der Sänger zur Fortsetzung seiner Tour nämlich noch schnell das Land, bevor ihm die Anklage offiziell zugestellt werden konnte. Dieses Mal wird der 23-Jährige Superstar jedoch vermutlich nicht mehr so unbehelligt davonkommen. Der zuständige Richter Rudi Lowenkron habe nämlich angeordnet, dass ein Gerichtsangestellter bei dessen Ankunft am Flughafen auf ihn warte und ihn dann auffordere, ein Dokument zu unterschreiben. Damit soll der Sänger bekunden, dass er von der Anklage gegen ihn unterrichtet wurde. Wenn Mister Bieber sich aber weigere, sei der Herr dann auch dazu autorisiert, ihn mit „Polizeigewalt“ dazu zu zwingen.

Dann würden die Beamten sich nämlich Zutritt zu dessen Show im ‚Apoteose Square’-Stadium verschaffen, wo anscheinend schon jetzt hunderte Fans davor campen. Angeblich seien die Autoritäten im Land auch dafür bekannt, bei berühmten Persönlichkeiten gerne mal ein Exempel zu statuieren, so dass der Popstar das Ganze lieber ernst nehmen sollte.

2013 hinterließ Justin Bieber neben der Verschandelung der Wand des 23-Millionen-Pfund-Hotels (umgerechnet etwa 27 Millionen Euro) mit kindischen Zeichnungen und Phrasen wie „Bielibers 4 Life“ oder „Respektiert die Privatsphäre“ auch generell nicht den besten Eindruck in Brasilien. Unter anderem hätte nämlich ein Mitglied seiner Entourage einen Fotojournalisten attackiert. Dann sei der On-/Off-Freund von Selena Gomez (24) auch beim Besuch eines sehr bekannten Bordells gesichtet worden und wäre aus dem berühmten ‚Copacabana Palace’-Hotel geworfen worden, nachdem er Dinge in seinem Zimmer kaputtgemacht hätte. Keine schlechte Ausbeute für einen ersten Besuch in einem fremden Land…(CS)