Scarlett Johansson fährt auf Gordon Ramsay ab

Dienstag, 28. März 2017, 8:35 Uhr

Scarlett Johanssons berühmter Schwarm ist Gordon Ramsay. Die 32-jährige Schauspielerin, die sich erst vor kurzem von ihrem Ehemann Romain Dauriac scheiden trennte, mit dem sie bereits die zweijährige Tochter Rose hat, verriet nun, wer insgeheim ihr Schwarm sei.

Während der Radiosendung ‘The Howard Stern Show’ am Montag (27. März) wurde sie von dem Moderator nach dem aus ihrer Sicht „heißesten Typen auf der Welt“ gefragt. Darauf antwortete die ‘Ghost In The Shell’-Darstellerin: „Setz mich jetzt nicht so unter Druck. Aber ehrlich gesagt bin ich jemand, der auf Gordon Ramsay steht.“ Da der blonden Schönheit aber anscheinend bewusst ist, dass sie bei dem 50-jährigen Gordon, der seit 1996 glücklich mit seiner Frau Tana zusammenlebt, keine Chance haben wird, verriet sie direkt ihren zweiten berühmten Schwarm, der zufällig auch ein Fernseh-Koch ist: Anthony Bourdain.

Erst vor kurzem hatte die ‘Lucy’-Darstellerin in einem Statement angekündigt, niemals über ihre Scheidung zu reden: „Als hingebungsvolle Mutter und Privatperson bin ich mir bewusst, dass meine Tochter irgendwann alt genug sein wird, um die Nachrichten selbst zu lesen. Deshalb kann ich sagen, dass ich niemals über die Auflösung meiner Ehe sprechen werde. Aus Respekt vor meinen Wünschen als Elternteil und allen arbeitenden Müttern bitte ich darum, dass sich alle anderen involvierten Parteien und die Medien genauso verhalten. Danke.“