"Spider-Man Homecoming": Der neue Trailer ist da

Dienstag, 28. März 2017, 19:30 Uhr

Neues von Spider-Man! Gerade erst von seinem Kampf zwischen den Fronten der Avengers zurückgekehrt, muss sich Tom Holland als junger Spider-Man einem übermächtigen Gegner stellen – dem geflügelten Superschurken The Vulture (Michael Keaton).

Peter Parker (Tom Holland) in Begleitung seines Mentors Tony Stark (Robert Downey Jr.). Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Doch Marvels beliebtester Superheld erhält prominente Unterstützung von Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.), der ihm mit coolen Sprüchen und im doppelten Sinne schlagfertig zur Seite steht. Der Kampf zwischen den Häuserschluchten ist eröffnet! Das und noch mehr ist im neuen Trailer von „Spider-Man Homecoming“ zu sehen.

Nach seinem sensationellen Debüt in „The First Avenger: Civil War“ muss sich der junge Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) nun erstmal mit seiner neuen Identität als Netze-schwingender Superheld anfreunden. Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Peter nun in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May (Marisa Tomei) und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark (Robert Downey jr.) lebt.

Adrian Toomes alias The Vulture (Michael Keaton). Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden – vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber The Vulture (Michael Keaton) als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

Kinostart ist am 13. juli 2017!