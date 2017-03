GNTM: Hier liegt Heidi Klum ihren Kollegen zu Füßen

Mittwoch, 29. März 2017, 11:37 Uhr

Neues aus einer heilen Welt: Modelmami Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo posieren im Set von „Germany’s Next Topmodel“. Who let the Dogs out?

Foto: ProSieben/ Micah Smith.

In der achten Folge der Model-Castingshow am Donnerstag, 30. März sind zur Abwechslung auch die Modelqualitäten von Thomas Hayo und Michael Michalsky gefragt. Sie lassen sich zusammen mit ihren Models fotografieren.

Neues gibt es zur Finalshow 2017, die ja letztes Jahr mit ihren 3000 zugelassenen Zuschauern wie verloren wirkte in der riesigen, ehemaligen Stierkampfarena auf Mallorca. Ein Jahr zuvor hatte es beim Finale eine Bombendrohung gegeben, die Show in einer Mannheimer „Mehrzweckhalle“ musste abgebrochen werden. Das „Germany’s next Topmodel“ Finale 2017 steigt nun wieder in Deutschland! Am 25. Mai kürt Heidi Klum gemeinsam mit den Mentoren Michael Michalsky und Thomas Hayo „Germany’s next Topmodel“ zum ersten Mal vor 8500 Fans in der Arena in Oberhausen.

