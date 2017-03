It-Girl Matriarchin Kris Jenner ist wieder Single?

Mittwoch, 29. März 2017, 13:29 Uhr

Kris Jenner (61) soll mit Corey Gamble Schluss gemacht haben. Das 61-jährige Oberhaupt des Kardashian-Klans soll sich von ihrem 36-jährigen Freund nach zwei gemeinsamen Jahren getrennt haben.

25 Jahre Altersunterschied: Kris Jenner und Corey Gamble. C.Smith/WENN.com

So plauderte ein angeblich Nahestehender gegenüber dem eher nicht so vertrauenswürdigen Portal ‚RadarOnline.com‘ aus: „Kris hat Corey gesagt, dass sie mehr Freiraum bräuchte, um sich besser auf ihre Familie und die Show konzentrieren zu können. Die Beziehung hat sie abgelenkt und es wurde Zeit, dass sie die Bedürfnisse ihrer Familie vor ihre eigenen stellt.“ Gerade wurde nämlich auch bekannt, dass die aktuelle Staffel von ‚Keeping Up With the Kardashians‘ die schwächste Einschaltquote in der Geschichte der Serie verzeichnet hat.

Deshalb sei Kris, die mit Corey nach ihrer Scheidung von Bruce Jenner im November 2014 zusammenkam, nun sehr ehrgeizig, der Show zu ihrer alten Form zu verhelfen. Der Bekannte erklärte weiter: „Kris möchte ihre ganze Zeit nun der Show widmen, um sicher zu gehen, dass ihr Familie im Fernsehen bleibt. Sowieso waren sich viele Freunde von Kris sicher, dass Corey nur dazu gedient hat, sie nach der Trennung von Caitlyn aufzufangen.“ Erst vor kurzem hatte Kris angedeutet, dass eine Hochzeit für sie nicht wirklich in Frage käme: „Wissen Sie, ich war zweimal verheiratet und es ist nicht wirklich gut gelaufen. Man weiß nie, aber ich denke nicht. Wieso alles durcheinander bringen, wenn gerade alles gut läuft?“

Die brünette Managerin verriet in ihrer Show auch, dass ihre Beziehung zu Corey sie körperlich sehr in Anspruch nehme: „Ich habe so viel Sex, ich bin wirklich erschöpft! Ich habe realisiert, dass ich nicht heiraten möchte. Ich habe sehr viel Spaß mit Corey und bin gerne mit ihm zusammen. Und ihm geht es genauso.“