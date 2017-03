Lola Marsh: "Wishing Girl" die neue Frühjahrs-Hymne?

Mittwoch, 29. März 2017, 22:50 Uhr

Lola Marsh aus Tel Aviv gehörten schon im letzten Jahr zu den vielversprechendsten Newcomern des Jahres. Ihre ersten beiden Songs „Sirens“ und „You’re Mine“ wurden vom Nylon Magazin ausgezeichnet und haben über 3 Millionen bzw. 7 Millionen Streams auf Spotify.

Foto: Universal Music

Die Band hat bereits die nordamerikanische Blogger und Online Community in ihren Bann gezogen und spätestens seitdem Lola Marsh die Überflieger AnnenMayKantereit auf ihrer Deutschlandtour unterstützt hat, wächst auch die deutsche Fanbase immer weiter. Am vergangenen Freitag erschien ihre neue Single „Wishing Girl“. Das Album „Remembering Roses“ wird am 9. Juni veröffentlicht. „Was unsere Musik betrifft, versuchen wir uns auf die schönen Dinge im Leben zu fokussieren. Wir wollen Menschen mit unserer Musik glücklich machen und Emotionen bei ihnen erzeugen.“ – so Gitarrist Gil Landau.

Nun präsentieren Lola Marsh ihren neuen Frühlingssong „Wishing Girl“. Der eingängige, im Refrain auch gepfiffene Song versprüht auf Anhieb Leichtigkeit und gute Laune, ein Song bei dem man einfach pfeifend durch die Straßen laufen möchte, während einem die Sonne ins Gesicht scheint.