Michelle Pfeiffer kommt mit drei Filmen zurück

Mittwoch, 29. März 2017, 11:09 Uhr

Michelle Pfeiffer ist zurück. Um die Schauspielerin wurde es ziemlich ruhig in den letzten vier Jahren. Nun meldet sie sich mit gleich drei Filmen zurück und ist anlässlich dessen auf dem Cover des ‚Interview‘-Magazins.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

„Ich habe meine Liebe zur Schauspielerei nie verloren. Ich fühle mich am Set wirklich zuhause. Ich bin ehrlich gesagt eine ausgeglichenere Person, wenn ich arbeite. Aber ich habe immer geschaut, wo ich drehe, wie lange ich weg sein werde, ob das mit dem Zeitplan der Kinder passt. Irgendwann wurde ich so wählerisch, dass ich quasi nicht einsatzfähig war. Und dann flog die Zeit so dahin.„

Der Star glaubt nicht, dass man unbedingt eine Passion im Leben braucht: „Es ist interessant, den jungen Leuten wird immer gesagt, dass sie ihre Leidenschaft finden und ihr folgen sollen. Aber ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass viele Menschen keine Passion haben. Und es gibt aber diesen Druck, eine zu haben. Es ist absolut ok, keine zu haben.“ Demnächst wird sie in ‚The Wizard of Lies‘, ‚Mother!‘ and ‚Murder on the Orient Express‘ zu sehen sein.