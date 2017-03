Schlag den Star: Luke Mockridge vs. Attila Hildmann

Mittwoch, 29. März 2017, 16:50 Uhr

Gehen ProSieben die Promis aus? Spaßkanone Luke Mockridge tritt zum zweiten Mal nach 2015 in der Challenge-Show „Schlag den Star“ auf. Das Motto diesmal: Comedy-Star vs. Starkoch. Oder Entertainment-Multitalent vs. Bestseller-Autor. Oder eben „Lucky Luke“ vs. „Veganator“.

Fotos: Justyna Krzyzanowska/ Boris Breuer

Bei „Schlag den Star“ trifft Luke Mockridge (28) am 8. April 2017 um 20:15 Uhr auf Attila Hildmann. Dem 35-Jährigen gelang es, mit veganer Kost und Sport 35 Kilo abzunehmen. Heute ist Hildmann sogar Fitness-Modell, Autor von zahlreichen Kochbüchern – und inzwichen als internationaler Experte für vegane Küche gefragt. Luke Mockridge begeisterte mit seinem Bühnenprogramm „I’m Lucky I’m Luke“ in 165 Live-Shows allein in den letzten zwei Jahren ganz Deutschland – und hat seit 2015 seine eigene Comedy-Show „Luke! Die Woche und ich“ in SAT.1. Mit seinem neuen Programm „Lucky Man“ ist Mockridge ab 20. April wieder auf Tour.

In bis zu 15 Spielrunden kämpfen die Herrschaften wie immer um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Als Show-Act sind u.a. Take That live dabei.

