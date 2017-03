Verlosung "Blutsbande" Staffel 2: Das Familiendrama geht weiter

Mittwoch, 29. März 2017, 17:07 Uhr

Das emotionale und packende Familiendrama vor schwedischer Insel-Idylle, angesiedelt zwischen „Six Feet Under“, „Revenge“ und skandinavischem GänsehautFeeling, ging vor kurzem in die 2. Runde. Jetzt gibt’s die neue Staffel der Produzenten von „Wallander“ und „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ auch auf DVD.

Foto: Edel Motion

Die 2. Staffel von „Blutsbande“ befasst sich mit Identitätsfragen und Schuld in einer Familie, die versucht, alte Wunden zu heilen. Werden die Geschwister letztlich zum Wohle ihrer Lieben Verantwortung übernehmen und persönliche Opfer bringen? Ist Blut tatsächlich dicker als Wasser? Die Serie zeigt, wie dramatisch und spannend eine Familiengeschichte sein kann. Traumhaft schöne Landschaften, attraktive und wunderbar agierende Schauspieler sowie eine packende Geschichte – dies sollte sich kein Liebhaber anspruchsvoller Seriendramen entgehen lassen!

Kleine Bemerkung am Rande: Um die pittoreske Winterlandschaft mit der Kamera einzufangen, wurde „Blutsbande“ sicherheitshalber im schwedischen Luleå gefilmt, denn in Åland gibt es im Winter keine hundertprozentige Eis- und Schneegarantie. Auch liegt die Pension der Waldemars in Wirklichkeit ca. 500 km nördlich von Åland…

Und darum geht’s: Es ist Winter auf Åland, und seit dem Ende der Saison sind zwei Monate vergangen. Die Geschwister Oskar, Lasse und Jonna Waldemar sind nun gleichberechtigte Eigentümer der Pension „Waldemars“ und des Anwesens, das ihnen ihre Mutter hinterlassen hat. Doch momentan verbringt Jonna ihre Zeit in London, Lasse in Stockholm und nur Oskar ist im Gästehaus geblieben. Als Lasse und Jonna nach Åland heimkehren, finden sie Oskar, nur noch ein Schatten seiner selbst, einsam und unglücklich vor. Für die bevorstehende Weihnachtssaison ist nichts vorbereitet, und auch Oskars Ehefrau Liv ist noch nicht aus dem Ausland zurück – Oskar rechnet nicht einmal mehr damit, dass sie zu ihm zurückkommt.

Jonna und Lasse versuchen, den desolaten Oskar und die vernachlässigte Pension wieder in Form zu bringen, jedoch brechen die alten Konflikte zwischen den Geschwistern bald wieder auf. – Und dann wird Lasse erneut von seiner zwielichtigen Vergangenheit eingeholt… Wie stark ist das Band der Verwandtschaft, wenn unerwartete Ereignisse plötzlich die Familie bedrohen und die Zukunft des „Waldemars“ gefährden?

Foto: Edel Motion

klatsch-tratsch.de verlost 3 DVD-Boxen der 2. Staffel „Blutsbande“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 15. April 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Blutsbande“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.