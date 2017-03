Verlosung: Charlie Hunnam als “Male Star of the Year” gekürt

Mittwoch, 29. März 2017, 21:20 Uhr

Am morgigen Starttag von „Die versunkene Stadt Z“, wird Hauptdarsteller Charlie Hunnam auf der CinemaCon im renommierten Caesars Palace in Las Vegas mit dem “Male Star of the Year”-Award ausgezeichnet wird.

Foto: Sebastian Gabsch/Studiocanal

Charlie Hunnam berührt mit seiner sensiblen und intensiven Darstellung des britischen Forschers Percy Fawcett, dessen Suche nach der versunkenen Stadt Z zu einer lebenslangen Obsession wurde. In seinem packenden und bildgewaltigen Abenteuerepos erzählt Regisseur James Gray („The Immigrant“), basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von David Grann, die wahre Geschichte des Britischen Forschers Percival Fawcett, der in den 1920er Jahren im brasilianischen Dschungel spurlos verschwand und noch Jahrzehnte später romantische Fantasien beflügelte und unzählige Abenteurer auf seine Spuren lockte.

Neben Charlie Hunnam spielen auch die schöne Sienna Miller („High-Rise“) als Nina Fawcett, Tom Holland („Spider-Man: Homecoming“) als Sohn Jack sowie Mädchenschwarm Robert Pattinson („Life“) als treuer Reisebegleiter Henry Costin mit!

Foto: Studiocanal

klatsch-tratsch.de verlost 3 Fanpakete zu „Die versunkene Stadt Z“

mit je 2 Kinotickets und 1 Filmposter!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 5. April 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Die versunkene Stadt Z“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.