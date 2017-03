Anne Hathaway: Wow-Auftritt mit diesem Zeug vorm Gesicht

Donnerstag, 30. März 2017, 8:52 Uhr

Dieses Gedöns vorm Gesicht muß man mögen: Anne Hathaway zog mit ihrem Kleid auf dem Red-Carpet alle Blicke auf sich. Bei der Premiere ihres neuen Films ‘Colossal’ beeindruckte sie alle Anwesenden in einem schwarzen, extravaganten Kleid von ’Armani’.

Foto: RW/MediaPunch/picture alliance

Der ausladende Kragen des Kleides in transparentem schwarzen Stoff mit dezenter Spitze besetzt befand sich jedoch nicht an ihrem Hinterkopf, sondern seitlich vor ihrem Gesicht. In ihren Bewegungen war die schöne 34-Jährige dementsprechend eingeschränkt. Ihr dezentes Make-Up und die schlichte Frisur setzen das Kleid jedoch perfekt in Szene. Dazu trug die Oscar-Preisträgerin eine schwarze, spiegelnde Clutch. ‘Colossal’ wird am 7. April in den Vereinigten Staaten in die Kinos kommen.

Mehr: Anne Hathaway zeigt hier erstmals ihren Sohn

Die erfolgreiche Schauspielerin hat dem ‘Elle’-Magazin gerade erst ein Interview über ihr gewonnenes Selbstvertrauen gegeben. Das hat sie jedoch nicht sich selbst zu verdanken, sondern ihrem Ehemann, mit dem sie seit fünf Jahren verheiratet ist: “Er hat meine Fähigkeit, mich wohl in der Welt zu fühlen, geändert. Ich glaube, dass heutzutage klar ist, dass wir Frauen niemanden brauchen. Aber ich brauche meinen Ehemann. Seine einzigartige und besondere Liebe hat mich verändert.“