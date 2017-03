Best Dress of the Day (464): Cara Delevingne im Leder-Look

Donnerstag, 30. März 2017, 21:48 Uhr

Bei einem Event am vergangenen Dienstag im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas präsentierte sich Topmodel und Schauspielerin Cara Delevingne in einem gewagten Outfit auf dem roten Teppich.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Cara Delevingne in Mugler

Die 24-Jährige kommende Buchautorin erschien ganz in Rot und zeigte sich von ihrer eleganten und verführerischen Seite in einem stylishen Ensemble des Modedesigners Thierry Mugler. Hingucker des Outfits war ein Röhrenrock mit Reißverschluss an der Vorderseite, der mit trendy Lederoptik punkten konnte. Dazu kombinierte Cara eine locker fallende Bluse mit V-Ausschnitt und die passenden, spitzen Pumps.

Silberne Accessoires und der auffällige Reißverschluss sorgten für die rockige Note des Looks. Auch mit ihrer neuen Haarfarbe setzte Cara ein Statement. Ihren schulterlangen, weiß gefärbten Bob trug die hübsche Britin zu leichten Wellen frisiert.

Uns konnte Cara mit ihrem modernen und extravaganten Styling überzeugen und ist somit unser Fashionliebling des Tages! (HA)