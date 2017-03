Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky: 22 Jahre Unterschied völlig egal?

Donnerstag, 30. März 2017, 18:14 Uhr

Die Beziehung zwischen Hollywoodstar Jennifer Lawrence (26) und ihrem Freund, ‚Black Swan’-Regisseur Darren Aronofsky (48) soll angeblich immer ernster werden. Das berichtet zumindest das amerikanische ‚People’-Magazin.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Und dabei vertreten die beiden, die ein Altersunterschied von immerhin stolzen 22 Jahren trennt, offenbar die Ansicht, dass das nur eine unbedeutende Zahl sei. Die Zwei sind seit September letzten Jahres ein Paar, nachdem sie für den Film ‚Mother!’ zusammenarbeiteten. Eine angebliche Quelle verriet dann auch gegenüber der Zeitschrift, warum es zwischen ihnen so gut funktioniere: „Jennifer fühlt sich mit einem älteren Kerl wohl, weil sie reif und fokussiert ist.“ Zudem lassen sie sich ihre Beziehung nicht durch große Distanz bei der Arbeit kaputtmachen.

Darren Aronofsky habe seine Herzensdame dann auch kürzlich in Budapest besucht, wo sie für ihren Film ‚Red Sparrow’ drehte. Die Ex-Freundin von Coldplay-Frontmann Chris Martin (40) hätte ihrerseits sofort ihre freie Zeit für einen Besuch bei ihm in New York City genutzt. Dort sei das Paar bei Kinoverabredungen und gemeinsamen Spaziergängen gesichtet worden. Der „Insider“ wusste weiter zu berichten: „Jen ist seit sie anfing, mit ihm zusammenzuarbeiten, von seinem Talent und seinem Verstand fasziniert.“

Einem anderen Alleswisser zufolge, soll sich das Paar bei gemeinsamen Outings in New York immer recht zurückhaltend geben: „Sie sind süß zusammen und scheinen glücklich zu sein. Sie halten Händchen. Sie bleiben bei sich und scheinen nicht viel Aufmerksamkeit zu wollen.“ Dem „Insider“ nach würde es der Schauspielerin gut tun, mit einer anderen Person aus dem Business zusammen zu sein, die den Beruf genauso ernsthaft und intensiv sieht wie sie selbst. Es sei noch ungewiss, wie weit ihre Beziehung gehen wird aber momentan wären sie ein „wirklich gutes Match.“

Jennifer Lawrence war zuvor von 2011 bis 2014 mit Britenstar Nicholas Hoult (27) liiert. Darren Aronofsky lernte 2002 Oscar-Preiträgerin Rachel Weisz (47) kennen und war mit ihr verlobt. 2006 bekamen sie einen Sohn (Henry, 10). Im November 2010 gab die Schauspielerin dann die Trennung des Paares bekannt. (CS)