Brad Pitt : Ein paar Kilo weniger und nicht gut gelaunt?

Freitag, 31. März 2017, 14:55 Uhr

Hollywoodstar Brad Pitt (53) scheint in letzter Zeit noch mehr Gewicht verloren zu haben und sieht mittlerweile sehr abgemagert aus. Bilder der ‚Daily Mail’ vom Donnerstag (30. März) zeigen den einstigen Gatten von Angelina Jolie (41) auf dem Weg zu seinem Kunststudio in Los Angeles.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Er präsentiert dabei eine neue Haarfrisur und einen legeren Look, sieht jedoch ziemlich dünn und auch nicht gerade gut gelaunt aus. Am 8. Januar bei seinem Überraschungsauftritt bei den ‚Golden Globes’ zeigte sich Brad Pitt bereits mit ein paar Kilo weniger. Diese standen ihm jedoch noch sehr gut zu Gesicht und er sah damit sehr gesund aus.

Auf den neuen Fotos kommen da aber schon Zweifel auf. Muss man sich also Sorgen um den Hollywoodstar machen? Der ‚Daily Mail’ zufolge habe sich der Schauspieler in den letzten Monaten in ein Kunststudio in Los Angeles zurückgezogen, um seine kreative Ader auszuleben. Da widmet er sich nämlich gerade der Arbeit an eine Skulptur unter der Regie seines Kumpels, dem britischen Künstler Thomas Houseago.

Dabei soll er teilweise schon bis zu 15 Stunden am Tag im Studio verbracht und bis in die Morgenstunden gearbeitet haben. Dazu höre er angeblich Playlists mit traurigen Songs und versuche so, über sein „gebrochenes Herz“ hinwegzukommen. Fordert der Scheidungsprozess von Angelina Jolie nun auch körperlich seinen Tribut? In letzter Zeit hat sich der 53-Jährige jedenfalls sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

DAILY MAIL –

Brad Pitt looks gaunt in shock new pictures

https://t.co/1wAqb6SxW1

#PaginaNuova #Press — Pagina Nuova (@PaginaNuova) March 30, 2017

Bis auf seinen Auftritt bei den ‚Golden Globes’ ließ er die restlichen Award-Zeremonien nämlich ausfallen. Zu den ‚Oscars’ kam er dann auch nicht, obwohl er einer der Produzenten von ‚Moonlight’ war, der als bester Film ausgezeichnet wurde. Laut „Insidern“ hätte er den Tag stattdessen in seinem Kunststudio verbracht und sich die Preisverleihung erst später im Fernsehen angeschaut.

Medienberichten zufolge habe er aber auch wieder Kontakt zu früheren Kumpels aufgenommen. Ein Alleswisser verriet kürzlich erst: „Er lädt häufig Freunde zu sich ein. Alte Freunde sind wieder zurück in seinem Leben und er scheint glücklich darüber zu sein.“ Der anonymen Quelle zufolge soll Brad Pitt zudem fast täglich trainieren. Vielleicht ist sein stark erscheinender Gewichtsverlust also lediglich dieser sportlichen Betätigung geschuldet…(CS)